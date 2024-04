'Antonelli maakt later deze maand eerste F1-meters'

Het is geen geheim dat het team van Mercedes veel vertrouwen heeft in toptalent Andrea Kimi Antonelli. De jonge Italiaan rijdt dit jaar in de Formule 2 en hij wordt zelfs al in verband gebracht met een zitje bij Mercedes. Het lijkt er op dat hij later deze maand zijn eerste Formule 1-meters gaat maken.

Antonelli geldt als één van de grootste talenten in de autosport. De Italiaan is onderdeel van de opleidingsploeg van Mercedes en hij maakte in de afgelopen jaren veel indruk in de opstapklassen. De 17-jarige coureur sloeg de Formule 3 over en dit jaar rijdt hij dan ook in de Formule 2. Hij is niet op de gewenste manier aan het seizoen begonnen, maar kenners zijn ervan overtuigd dat hij een enorm talent is.

Bij Mercedes weet men dat ook zeker. Sterker nog, het lijkt er op dat hij deze maand zijn eerste meters gaat maken in een Formule 1-wagen. Volgens Motorsport.com laat Mercedes hem op 16 april testen in een W12 op de Red Bull Ring. Mercedes reed in 2021 met de W12 in de Formule 1 en volgens Motorsport.com trapt Antonelli hiermee een uitgebreid testprogramma af. Er staan verschillende testdagen op meerdere Europese circuits op het programma. Bij Mercedes verwachten ze veel van hem, Toto Wolff ziet hem zelfs als een kanshebber voor een Formule 1-stoeltje.