Wolff zegt sorry tegen toptalent Antonelli

Het team van Mercedes is hard op zoek naar een opvolger van Lewis Hamilton. Teambaas Toto Wolff heeft de talentvolle Andrea Kimi Antonelli aangewezen als een kanshebber voor een zitje. Wolff geeft nu toe dat hij Antonelli misschien teveel heeft gehypet in de afgelopen maanden.

Hamilton maakte in de winter bekend dat hij per 2025 gaat rijden voor het team van Ferrari. Mercedes moet op zoek gaan naar een opvolger. Max Verstappen, Carlos Sainz en Fernando Alonso werden al in verband gebracht met het zitje, maar teambaas Wolff wees ook naar het piepjonge talent Antonelli. De Italiaanse coureur geldt als een toptalent en hij rijdt dit jaar voor het eerst in de Formule 2.

De hype rondom Antonelli is groot, maar hij heeft nog niet gewonnen in de Formule 2. De jonge Italiaan heeft veel talent, maar Wolff geeft nu in gesprek met Motorsport.com aan dat hij te enthousiast is geweest: "Ik heb waarschijnlijk te veel over Kimi gesproken, omdat hij nog maar zeventien is, de Formule 3 heeft overgeslagen en net in de Formule 2 is begonnen. Hij moet leren, hij moet zien wat er echt achter de schermen gebeurt, om te begrijpen wat hij moet doen en of hij de Formule 1 zal bereiken als alles goed gaat. Ik weet nog niet of dat volgend jaar al zal zijn, en of dat bij ons zal zijn."