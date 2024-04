Netflix gaat Horner-zaak niet negeren

De zaak rondom Red Bull Racing-teambaas Christian Horner houdt de gemoederen in de Formule 1 nog flink bezig. Het begint langzamerhand op een soort slechte soap te lijken. Netflix is bezig met de opnames voor het nieuwe seizoen van 'Drive to Survive' en ze bevestigen dat ze de zaak in beeld gaan brengen.

Horner raakte begin februari in opspraak. Het Red Bull-concern bevestigde dat ze bezig waren met een onafhankelijk onderzoek naar mogelijk grensoverschrijdend gedrag van Horner. Vlak voor de start van het seizoen werd Horner vrijgesproken, maar daarmee was de kous nog niet af. De werkneemster ging in beroep, er kwamen veel geruchten over een machtsstrijd naar buiten, Jos Verstappen reageerde kritisch en Helmut Marko stelde dat hij mogelijk zou worden geschorst.

Keuzes

Het klinkt allemaal als een soort scenario voor een Netflix-serie. Aangezien de camera's van Netflix daadwerkelijk aanwezig zijn in de paddock voor 'Drive to Survive', kan dit ook echt gebeuren. Producer James Gay-Rees laat aan The Telegraph weten dat dit ook gaat gebeuren: "We zullen er tot op bepaalde hoogte aan gaan refereren. Ze willen allemaal dat het op een bepaalde manier wordt besproken. Dus we balanceren op een lijn op iedereen blij te houden, ook Netflix, en we willen allemaal tevreden kunnen slapen na de gemaakte keuzes."

Balans

Volgens Gay-Rees is het heel belangrijk om niet te ver te gaan in deze zaak. Het is nog niet helemaal duidelijk hoe Netflix het in beeld gaat brengen, maar de producer legt het verder uit: "Je moet een soort balans hebben. Ik denk dat het er voor Horner nu goed uitziet, maar het voelt alsof het nog niet voorbij is. Het hangt er allemaal vanaf hoe dit gaat aflopen. Ik weet niet wat hij heeft gedaan, en ik heb er echt geen mening over, maar hij heeft dingen over zich heen gekregen dat je niemand toewenst."