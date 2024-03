Marko duidelijk: "Voor Thaise eigenaren is alles in orde"

Het is nog steeds onrustig rondom het team van Red Bull Racing. Het onderzoek naar teambaas Christian Horner zorgde voor de nodige controverse, maar hij werd vrijgesproken. Volgens Helmut Marko is alles nu weer in orde voor de Thaise aandeelhouders van Red Bull.

Begin vorige maand liet het Red Bull-concern een onafhankelijk onderzoek uitvoeren naar mogelijk grensoverschrijdend gedrag van Horner. De Brit werd uiteindelijk vrijgesproken, maar daarmee was de kous nog niet af. Er kwamen steeds meer geruchten naar buiten en het werd steeds onrustiger bij het team. Het is algemeen bekend dat Horner het goed kan vinden met de Thaise grootaandeelhouder Chalerm Yoovidhya. De Thai zou volledig achter Horner staan.

Red Bull-adviseur Helmut Marko wil niet te veel kwijt over het onderzoek en de interne problemen. De Oostenrijker zou worden gesteund door de Oostenrijkse aandeelhouders, maar hij wil geen olie op het vuur gooien. In gesprek met Laola1 legt Marko uit hoe het gaat binnen het team: "Vanaf de kant van de Thaise aandeelhouders is alles nu duidelijk. Alles is voor hen in orde. Ik heb geen idee of er nog iets aan gaat komen. Het gaat hier om een zeer complexe zaak die heel erg moeilijk is om helemaal te begrijpen."