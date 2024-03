Ferrari blij met 'voorspelbaardere' auto: "Enorme sprong"

Het team van Ferrari lijkt dit jaar stappen te hebben gezet. De Italiaanse renstal is op een goede manier aan het nieuwe seizoen begonnen met podiumplekken in Bahrein en Jeddah en de zege van Carlos Sainz in Australië. Volgens Frédéric Vasseur hebben zijn coureurs nu een voorspelbaardere auto.

Ferrari bleef in 2023 ver achter op het team van Red Bull Racing. Nu lijken ze het gat een beetje te hebben gedicht, vooral in de kwalificaties zijn de verschillen nu kleiner geworden. In Australië profiteerde Ferrari van de uitvalbeurt van Max Verstappen, maar lieten ze wel een goede snelheid zien. Sainz reed een vrijwel foutloze race en hij kwam voor zijn teamgenoot Charles Leclerc als eerste over de streep.

Volgens Ferrari-teambaas Frédéric Vasseur kampte zijn team vorig jaar met een lastig bestuurbare auto. Dit kwam vooral door de banden. Aan Motorsport.com laat Vasseur nu weten dat zijn team hier stappen heeft gezet: "We hebben een enorme sprong gemaakt in de consistentie tussen twee compounds. Daardoor is de auto in beide stints veel gemakkelijker te besturen, veel voorspelbaarder voor onze rijders. Dat maakt het ook makkelijker om verder te ontwikkelen. Het is waarschijnlijk de grootste stap die we hebben gemaakt vergeleken met vorig jaar. We hebben nu iets wat we niet gemakkelijk kunnen managen, maar we kunnen de auto in ieder geval al vrij vroeg in het weekend lezen."