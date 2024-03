Lawson looft Verstappen: "Hij gaf als een van de weinigen advies"

Max Verstappen is de absolute superster van het team van Red Bull Racing. De Nederlandse wereldkampioen kijkt echter ook om naar zijn collega's. Liam Lawson is blij dat hij mag samenwerken met Verstappen. Het Nieuw-Zeelandse talent legt uit dat Verstappen hem vorig jaar goed hielp toen hij onverwachts moest debuteren.

Lawson is dit jaar de reservecoureur van de Red Bull-teams. Vorig jaar maakte hij in Zandvoort onverwachts zijn debuut toen hij moest invallen voor de geblesseerde Daniel Ricciardo. Lawson mocht een handjevol races rijden en daarin maakte hij heel erg veel indruk. Toch kreeg hij geen zitje voor dit jaar, maar hij wordt wel veel betrokken bij de werkzaamheden van Red Bull Racing en Visa Cash App RB.

Advies

Lawson werkt dus ook veel samen met Max Verstappen. De jonge Nieuw-Zeelander is zeer enthousiast over de mens Verstappen. In een interview met Fox Sports Australia wordt hem gevraagd hoe hij naar de prestaties van Verstappen kijkt: "Hij is eigenlijk een superaardige gast buiten de auto. Op televisie kan hij heel agressief overkomen, maar hij is enorm competitief. Hij is echt een goede gast. Toen ik vorig jaar een paar races mocht rijden, was hij een van de weinigen die ervoor openstond om echt met me te praten en me advies te geven."

Debuut

Lawson onthult dat Verstappen hem goed steunde voorafgaand zijn debuutrace in Zandvoort. De Nieuw-Zeelander heeft daar mooie herinneringen aan: "Ik weet nog dat ik me aan het klaarmaken was voor de Grand Prix in Zandvoort. We delen het Energy Station, waar de kamers van de coureurs naast elkaar liggen, en hij kwam even langs om te zeggen dat ik dit niet moest vergeten en dat ik ervan moest genieten. Hij was heel erg aardig en hij stond er echt voor open om me advies te geven."