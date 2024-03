Vader Sainz eist competitief zitje voor zoon in 2025

Carlos Sainz heeft een aantal bizarre weken achter de rug. In Saoedi-Arabië werd hij nog geopereerd aan een blindedarmontsteking en twee weken later kwam hij als winnaar over de streep in Australië. Zijn vader hoopt dat Sainz volgend jaar ook een competitief zitje heeft.

Sainz kreeg afgelopen winter immers te horen dat hij geen nieuw contract bij Ferrari krijgt. De Italiaanse renstal heeft ervoor gekozen om de Spanjaard te vervangen door Lewis Hamilton. Sainz wil zich dit jaar dan ook gaan bewijzen en er zijn genoeg mogelijkheden voor hem. Bij de teams van Red Bull en Mercedes komen er zitje vrij en Audi betreedt in 2026 de sport. Sainz heeft dus meerdere opties.

Sainz krijgt veel steun in zijn zoektocht naar een nieuw zitje. Zijn vader rallylegende Carlos Sainz senior was dit jaar bij alle races aanwezig. Hij was in Australië apetrots op de prestaties van zijn zoon en bij DAZN legt de rallyrijder uit dat deze zege op het juiste moment komt: "Op dit moment proberen we uit te zoeken voor wie hij volgend jaar rijdt. Ik hoop dan ook dat hij volgend jaar weer de kans krijgt om voor een team te rijden dat hem de kans geeft om te vechten voor de overwinningen."