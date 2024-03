Steiner ziet zichzelf niet als Horner-opvolger

De zaak rondom Red Bull Racing-teambaas Christian Horner is nog niet gaan liggen. De Brit staat nog steeds onder druk en sommigen twijfelen nog steeds aan zijn toekomst. Als Horner echt moet vertrekken, dan heeft Red Bull een nieuwe teambaas nodig. Günther Steiner weet niet of hij een geschikte kandidaat is.

Steiner was tot en met vorig jaar de teambaas van het team van Haas. De Italiaan groeide in de afgelopen jaren uit tot een soort cultheld en hij is nog altijd enorm populair. Hij heeft de Formule 1-wereld nog lang niet verlaten en hij was afgelopen weekend in Australië aanwezig als analist. In die rol interviewde hij ook de podiumfinishers na afloop van de race. Steiner is geen teambaas meer, maar hij zou dat in de toekomst wel weer kunnen worden.

Horner is momenteel nog gewoon de teambaas van Red Bull. Maar de zaak rondom het mogelijke grensoverschrijdend gedrag is nog niet gaan liggen. Red Bull sprak Horner vrij, maar de werkneemster lijkt in beroep te willen gaan. The Telegraph vraagt Steiner of hij Horner kan opvolgen als die wordt ontslagen: "Haha, ik denk het niet! Kun jij je dat voorstellen? Het is makkelijk om te zeggen dat ik het zou kunnen doen. Maar dat moet nog wel worden bewezen. Geloof ik dat ik het zou kunnen? Ja, maar het is wel een zeer competitieve omgeving."