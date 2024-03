Wolff aast op Verstappen: "Relatie die een keer moet plaatsvinden"

Het team van Mercedes is op zoek naar een geschikte opvolger van Lewis Hamilton. In de afgelopen weken werden meerdere coureurs in verband gebracht met het stoeltje. Teambaas Toto Wolff blijft echter inzetten op Max Verstappen en hij omschrijft het als een soort relatie die een keer moet plaatsvinden.

Wolff hoopt te kunnen profiteren van de huidige onrust binnen het team van Red Bull Racing. Na de rel rondom teambaas Christian Horner ontstond er ook twijfel over de toekomst van Max Verstappen bij het team. Verstappen zelf gaf echter aan dat hij niet wil vertrekken en dat hij zijn contract gewoon wil uitdienen. Toch twijfelen een aantal kenners aan zijn toekomst bij Red Bull Racing.

Relatie

Mercedes-teambaas Wolff maakt er geen geheim van dat hij Verstappen ziet als de ideale opvolger van Lewis Hamilton. Sterker nog, de Oostenrijker ziet Verstappen absoluut een keertje in een Mercedes rijden. In gesprek met Fox Sports Australia is Wolff daar nogal duidelijk over: "Het is een soort relatie die op een gegeven moment moet gaan plaatsvinden, maar we weten nog niet wanneer dat gaat gebeuren."

Opties

Voor Wolff is Verstappen momenteel de favoriet om Hamilton volgend jaar op te volgen. Maar Wolff realiseert zich ook dat er meer mogelijkheden zijn. Hij wijst bijvoorbeeld naar de beschikbare Fernando Alonso en Carlos Sainz, maar ook naar het toptalent Andrea Kimi Antonelli: "Je ziet wat het prestatieniveau van Max is, maar ik wil ook de anderen hier niet buiten beschouwing laten."