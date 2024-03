Sainz deelt beelden van zwaar herstelproces na operatie

Carlos Sainz schreef afgelopen weekend de Australische Grand Prix op zijn naam. De zege was bijzonder, want twee weken daarvoor lag hij nog in het ziekenhuis vanwege een ontstoken blindedarm. Sainz bedankt nu alle mensen die hem hebben geholpen en hij deelt meer beelden van zijn herstelproces.

Sainz moest de Saoedische Grand Prix overslaan, omdat hij een ontstoken blindedarm had. De Spanjaard werd direct geopereerd en het was nog maar de vraag of hij wel kon starten in Australië. Daags na zijn zege in Melbourne dankt Sainz op sociale media alle mensen die hem hebben geholpen tijdens zijn herstelproces. Hij deelt een aantal foto's van zijn tijd in het ziekenhuis en hoe hij terugkeerde op de baan. Te zien is dat hij reed met een groot verband op zijn buik.