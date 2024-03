Vasseur weigert iets te zeggen over toekomst Sainz

Carlos Sainz bezorgde Ferrari afgelopen weekend de eerste overwinning van het seizoen. De Spaanse coureur reed een sterke race en hij is zeer goed aan het jaar begonnen. Toch vertrekt Sainz na dit jaar bij Ferrari, maar teambaas Frédéric Vasseur wil daar niets meer over zeggen.

Afgelopen winter werd bekend dat Lewis Hamilton per 2025 gaat rijden voor Ferrari. Dit gaat ten koste van Sainz, want Ferrari heeft ervoor gekozen om zijn contract niet te verlengen. Dat betekent dus dat Sainz op zoek moet gaan naar een nieuwe werkgever. De Spanjaard is al in verband gebracht met meerdere teams, maar er is nog niets concreets naar buiten gekomen. Een langer verblijf bij Ferrari is dan ook uitgesloten.

Ferrari-teambaas Frédéric Vasseur wil in ieder geval niets meer zeggen over het aanstaande vertrek van zijn goed presterende goudhaantje. In gesprek met het Spaanse DAZN weigert Vasseur er iets over te zeggen: "Ik ga niet over volgend jaar praten. Een paar weken geleden hebben we een overeenkomst met Carlos gesloten waarbij we hebben afgesproken om ons alleen maar op dit kampioenschap te focussen. We gaan dus niet praten over de toekomst. We hebben nog twintig races te gaan, en dat zijn twintig kansen op zeges. Daar moeten we ons op gaan focussen."