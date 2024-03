Leclerc weet het zeker: "Sainz praat met meerdere teams"

Carlos Sainz schreef afgelopen weekend de Australische Grand Prix op zijn naam. De Spanjaard reed een zeer sterke race, maar hij heeft nog geen contract voor 2025. Zijn huidige teamgenoot Charles Leclerc weet zeker dat Sainz momenteel in gesprek is met meerdere teambazen.

Sainz is bezig met een bizar jaar in de Formule 1. In de winter kreeg hij te horen dat zijn contract bij Ferrari niet wordt verlengd en dat hij wordt vervangen door Lewis Hamilton. Na een goede race in Bahrein moest hij de Saoedische Grand Prix overslaan vanwege een blindedarmontsteking. Twee weken na de zware operatie kroop Sainz in Australië weer achter het stuur en kwam hij als winnaar over de streep.

Charles Leclerc is enorm onder de indruk van de prestaties van zijn huidige teamgenoot Sainz. Hij weet zeker dat de Spanjaard snel een nieuw zitje zal vinden, zo laat hij weten aan de internationale media: "Ik denk dat iedereen in de paddock weet wat hij waard is. Hij is één van de hoogst aangeschreven coureurs. Hij presteert enorm sterk als hij plaatsneemt in een Formule 1-wagen. Hij heeft dat meerdere keren laten zien. Daarom heb ik ook vaak gezegd dat hij zich niet zoveel zorgen moet maken over zijn toekomst, want ik weet zeker dat veel teambazen met hem praten, al zegt hij dat zelf niet! Hij moet gewoon de beste keuze maken voor zijn loopbaan."