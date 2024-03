Tear-off verpestte race van Perez in Melbourne

Sergio Perez wist in de Australische Grand Prix niet de eer te redden voor Red Bull. De Mexicaan kwam slechts als vijfde over de streep en dat was niet het resultaat waar hij op had gehoopt. Volgens teambaas Christian Horner kwam dit door een tear-off die vast zat onder de auto.

Red Bull liep al vroeg in de race in Melbourne tegen een teleurstelling aan. Max Verstappen moest opgeven nadat zijn achterrem in de brand was gevlogen. Alle ogen waren daarna gericht op Sergio Perez, maar de Mexicaan wist de aanval op de koplopers niet te openen. Hij reed een lastige race en de vijfde plaats was het hoogst haalbare resultaat. Het zorgde voor de nodige teleurstelling.

Tempo

Red Bull-teambaas Christian Horner meldde al snel dat de bolide van Perez beschadigd was geraakt tijdens de race. Aan Motorsport.com legt hij uit dat het ging om een opmerkelijk probleem: "Checo had een sterk tempo te pakken toen hij op de harde band naar voren reed en het gat met Fernando Alonso aan het dichten was. Zijn snelheid was vergelijkbaar met die van de leiders in de race. Precies op het moment dat hij Fernando passeerde, kwam er een tear-off onder zijn auto terecht. Die bleef vastzitten op een plek waar een significante hoeveelheid downforce wordt gegeneerd."

Bandenslijtage

Volgens Horner verloor Perez hierdoor twintig downforcepunten. Dat leverde problemen op en Horner stelt dat er hierdoor ook ongebruikelijke problemen werden veroorzaakt. De Britse teambaas legt de situatie verder uit: "Het ging dus om een behoorlijke hoeveelheid downforcepunten. Dus meteen nadat hij Fernando voorbij was, werkte de auto niet meer naar behoren. Daardoor werd de bandenslijtage ook hoger, dat is niet gebruikelijk voor onze auto."