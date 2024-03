Vasseur wil Red Bull onder druk zetten: "Dan maken ze meer fouten"

Het team van Ferrari scoorde afgelopen weekend een 1-2tje in Australië. De Italiaanse renstal profiteerde van de problemen bij Red Bull Racing. Ferrari maakte al het hele weekend een goede indruk en Frédéric Vasseur wil dat zijn team Red Bull onder druk gaat zetten zodat ze foutjes gaan maken.

Ferrari lijkt dit jaar een flinke stap te hebben gezet. De Italiaanse renstal is de uitdager van Red Bull, maar in Bahrein en Saoedi-Arabië was hun achterstand in de race nog zeer groot. In Australië waren de verschillen het hele weekend zeer klein en Carlos Sainz profiteerde van de uitvalbeurt van Max Verstappen. Sainz liet een sterk tempo zien en dat geeft de burger moed bij het team van Ferrari.

Ferrari-teambaas Frédéric Vasseur wil de druk dan ook gaan opvoeren. De Fransman wil dat zijn team de strijd met Red Bull vol aangaat, zo laat hij in duidelijke taal weten aan nieuwsdienst Reuters: "Dit weekend laat zien dat als we alles voor elkaar krijgen, we Red Bull een beetje onder druk kunnen zetten. Ik weet niet zeker of we dat elk weekend kunnen doen. Het is wel zo dat als ze onder druk staan, ze meer fouten zullen maken. We moeten verder gaan in deze richting."