Vasseur trots op Sainz: "Niemand had dit verwacht"

Carlos Sainz maakte afgelopen weekend in Australië veel indruk. De Spanjaard won de race, terwijl hij twee weken daarvoor nog op de operatietafel lag. Ferrari-teambaas Frédéric Vasseur was onder de indruk en hij stelde dat niemand dit had zien aankomen.

Sainz moet de Saoedische Grand Prix overslaan vanwege een blindedarmontsteking. De Spanjaard werd in Jeddah direct geopereerd en hij ging daarna een hersteltraject in. Hij bracht uren door in zijn bed en het was geruime tijd onzeker of hij wel kon rijden in Melbourne. Met de nodige ongemakken kroop hij toch achter het stuur van zijn Ferrari en hij reed een zeer solide en sterke Grand Prix.

De overwinning zorgde voor veel vreugde bij Ferrari. Sainz zelf was blij en dat gold ook voor zijn teambaas Frédéric Vasseur. De Fransman sprak zich uit bij de internationale media: "Jeddah was een pittig weekend voor Carlos en het team. Zijn herstel is heel bijzonder. Je moet weten dat hij twee weken geleden in het ziekenhuis lag en we wisten op vrijdag nog niet voor honderd procent zeker of hij kon rijden. Na een paar rondjes had hij de snelheid al. Dat was onderdeel van het succes. Je kan geen enkele ronde opgeven in de trainingen als je wil presteren. Het is fantastisch, zeker als je ziet waar Carlos vandaag komt. Niemand had dit resultaat verwacht."