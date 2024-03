Open sollicitatie van Sainz: "Zit nog zonder werk voor 2025"

Carlos Sainz kende een zeer succesvol raceweekend in Australië. De Spanjaard kwam op het circuit van Albert Park als winnaar over de streep. Sainz zit voor volgend jaar zonder contract en hij stelt dat deze zege zeker helpt bij de zoektocht naar een nieuwe werkgever.

Sainz beleeft een bijzonder jaar. Afgelopen winter maakte Ferrari bekend dat ze na dit seizoen afscheid nemen van Sainz en dat ze hem vervangen door Lewis Hamilton. Na een goed raceweekend in Bahrein, moest Sainz de Saoedische Grand Prix missen vanwege een blindedarmontsteking. Na een operatie lag hij dagenlang in zijn bed om te herstellen, hij mocht rijden in Australië en daar kwam hij dus als winnaar over de streep.

Sainz was enorm blij met zijn zege. Hij zoekt nog naar een zitje voor 2025 en in Australië gaf hij zijn visitekaartje af. Aan de internationale media laat hij weten dat dit helemaal niet erg is: "Het kan zeker geen kwaad! Ik zit nog zonder werk voor 2025, maar ik denk dat dit gaat helpen. Ik denk dat iedereen wel min of meer weet waartoe ik in staat ben. Ik race voor mezelf, om aan mezelf te bewijzen dat ik races kan winnen als ik een competitieve auto heb. Ik race niet om mezelf te bewijzen aan teambazen of andere mensen. Ik bewijs aan mezelf dat ik het voor elkaar kan krijgen als ik een auto krijg."