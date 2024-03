Wolff zwaar teleurgesteld: "Wil mezelf op mijn neus stompen"

Het team van Mercedes kende een rampzalig raceweekend in Australië. Lewis Hamilton viel uit met motorproblemen en George Russell crashte in de laatste ronde. Teambaas Toto Wolff baalt van de huidige prestaties van het team en hij stelt dat hij zich wel voor zijn neus zou willen stompen.

Mercedes wilde dit jaar gaan jagen op Red Bull Racing. Na twee tegenvallende jaren moest dit seizoen het seizoen van de ommekeer worden. Het concept werd volledig omgegooid en vol goede moed begon Mercedes aan het nieuwe seizoen. In Bahrein en Saoedi-Arabië wisten Hamilton en Russell geen grootste prestaties neer te zetten, dus moest het gebeuren in Australië. Op het circuit van Albert Park liep alles echter in de soep.

Hamilton viel vroeg uit met motorproblemen en Russell crashte nadat hij werd verrast door de plotseling remmende Fernando Alonso. Mercedes-teambaas Toto Wolff liet aan de internationale media weten dat hij baalde: "Er waren momenten in de race waarop we enorm veel snelheid tekort kwamen, maar er waren ook rondjes die competitief waren. We begonnen dit seizoen in de overtuiging dat onze auto dit jaar beter zou zijn. Als we naar vorig jaar kijken, dan zagen we dat McLaren zeventiende, achttiende of negentiende werd. Nu zaten ze veertig seconden voor ons."

Neus

Wolff baalt enorm van dit soort confronterende statistieken. De Oostenrijker had op meer gehoopt en de moed is hem inmiddels in de schoenen gezakt. Dat legt hij dan ook op een treffende manier uit: "Als ik dat soort cijfers zie wil ik mezelf eigenlijk op mijn neus stompen, maar aan de andere kant is het ook het bewijs dat als de zaken wel kloppen je ook een ommekeer kan maken. Maar het is op dit moment gewoon heel erg zwaar."