Verstappen nuchter: "Wisten dat deze dag zou komen"

Max Verstappen viel vandaag voor het eerst sinds 2022 weer uit. De Nederlander kampte in Australië met remproblemen waardoor hij moest opgeven. Verstappen baalde wel, maar na afloop liet hij weten dat het een keertje zou gebeuren. Van frustratie was in ieder geval geen sprake.

Verstappen startte de race op de pole position en bij het ingaan van de eerste bocht had hij de leiding dan ook nog gewoon in handen. Even later ging Verstappen wijd, klaagde hij over problemen en kwam Carlos Sainz langszij. Daarna werden de rookwolken zichtbaar en wist men dat er iets niet aan de haak was. Verstappens achterrem stond in de brand en het onderdeel ontplofte zelfs toen Verstappen de pitlane inreed.

Betrouwbaarheid

Na afloop van zijn korte race baalde Verstappen wel, maar hij was niet boos. Hij legde zich neer bij de uitvalbeurt en hij sprak zich uit bij de internationale media: "We hebben al een heel sterke run van twee jaar achter de rug, dat is behoorlijk indrukwekkend. Natuurlijk wil je niets dat zoiets gebeurt, maar het belangrijkste is dat we begrijpen waarom dit gebeurde. We hebben een run van veel goede races achter de rug en we hadden een goede betrouwbaarheid, maar we wisten dat de dag zou komen waarop we een keer zouden uitvallen. Helaas was deze dag vandaag."

Zege

Verstappen denkt dat de zege wel mogelijk was geweest in Australië. Hij voelde zich goed en ook de RB20 voelde volgens Verstappen goed aan: "Ik ben natuurlijk teleurgesteld in het feit dat we de race niet hebben kunnen finishen, want ik denk dat wij een goede kans hadden op de overwinning vandaag. De balans voelde namelijk goed aan tijdens de rondjes onderweg naar de grid."