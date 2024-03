Hamilton zwaar teleurgesteld na pijnlijke uitvalbeurt

Lewis Hamilton kende een rampzalig raceweekend in Australië. De Britse zevenvoudig wereldkampioen worstelde het hele weekend met zijn auto, zijn kwalificatie ging niet goed en in de race viel hij uit met motorproblemen. Na afloop is hij vooral gefrustreerd en teleurgesteld.

Hamilton moest de race van buiten de top tien starten na een tegenvallende kwalificatie. De Britse zevenvoudig wereldkampioen begon aardig aan de race en men vond hem al snel terug in de top tien. Hij kon de strijd met Sergio Perez niet aangaan en daarna ging zijn krachtbron stuk. Uit het niets viel de motor stil en Hamilton parkeerde zijn bolide naast de baan. Te voet keerde hij terug in de paddock.

Verschil

Hamilton gaf daar aan dat hij geen waarschuwing had gehad. Wat er precies gebeurde, is niet bekend. De teleurstelling was in ieder geval wel groot toen hij sprak met de officiële kanalen van de Formule 1: "We zagen er niet heel slecht uit in de heel snelle bochten, maar we zijn langzaam in de low speed-zones dit weekend. In de vorige race was het juist zo dat we slecht waren in de snelle gedeeltes en dat goed waren in de langzame delen. Dus dat was dit weekend een struggle."

Frustrerend

De uitvalbeurt zorgde echter ook voor teleurstelling bij Hamilton. Hij had op veel meer gehoopt en hij leek zelfs eventjes op weg te zijn naar WK-punten. Hamilton geeft dan ook toe dat hij Australië verlaat met een rotgevoel: "Dit was zeker frustrerend, want het was zo vroeg in de race en ik had de hoop om verder naar voren te komen. Ik reed ook nog eens met een andere strategie dan de rest. Maar goed, deze dingen gebeuren."