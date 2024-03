Horner prijst 'vriendelijke' Verstappen na uitvalbeurt

Max Verstappen viel vandaag voor het eerst sinds 2022 uit. In Australië vloog zijn achterrem in de brand en Verstappen moest de strijd staken. De teleurstelling was heel erg groot, maar volgens teambaas Christian Horner toonde Verstappen zich na afloop een echte gentleman.

Verstappen had een lastig weekend, maar gisteren in de kwalificatie leek hij weer terug te zijn aan de top. Hij pakte de pole position en bij de start van de race dook hij als leider de eerste bocht in. Verstappen ging daarna wijd en Carlos Sainz haalde hem in. Toen werd duidelijk dat Verstappens achterrem aan het roken was, de vlammen sloegen al snel door de velgen heen. Verstappen viel uit en dat was een enorme teleurstelling.

Balende beende Verstappen de pitbox van Red Bull in. De Nederlander was niet tevreden, maar volgens zijn teambaas Christian Horner waren er geen slaande deuren. In gesprek met Sky Sports looft Horner het gedrag van Verstappen: "Natuurlijk stapt een coureur gefrustreerd uit zijn auto als hij uitvalt, maar hij bleef heel vriendelijk naar het team en de monteurs. We zijn één team en die uitvalbeurt doet iedereen veel pijn. We moeten hiervan leren. We hebben al twee jaar geen uitvalbeurten meer gehad door mechanische problemen, dat is best opmerkelijk. We moeten begrijpen wat de oorzaak was, we moeten hiervan leren en doorgaan."