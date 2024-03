Verstappen vroeg zich af wat Red Bull deed: "Auto stond in brand"

Max Verstappen kende een teleurstellende Australische Grand Prix. Hij viel al vroeg uit met remproblemen en daar baalde hij van. Toen hij zijn wagen in de pitlane parkeerde, foeterde hij dat iets 'fucking stupid' was. Na afloop legde hij uit waar dit precies overging.

Verstappen begon de race op het circuit van Albert Park op de pole position. Hij kende een goede start, maar daarna ging het helemaal mis. Hij ging iets te wijd waardoor Carlos Sainz hem kon inhalen en daarna werd al snel duidelijk dat er iets aan de hand was. Zijn achterrem stond in de brand en het onderdeel ontplofte zelfs. Verstappen bracht zijn auto terug naar de pitlane waar hij liet weten dat er iets 'fucking stupid' was.

Het was niet helemaal duidelijk wat er volgens Verstappen nu zo dom was. Het was ook niet duidelijk over wie hij het precies had met deze opmerking. Na afloop van zijn zeer korte race verklaarde hij zijn woorden tegenover de internationale media. Het viel allemaal wel mee: "Dat had te maken met het feit dat het team doodleuk een pitstop aan het uitvoeren was, terwijl de auto gewoon in de brand stond. Ik dacht echt 'wat zijn we allemaal aan het doen?'. Meer was het trouwens ook niet hoor."