Perez feliciteert Ferrari: "Wij moeten dit verbeteren"

Sergio Perez kwam vandaag slechts als vijfde over de streep in Australië. De Mexicaan moest de eer redden voor Red Bull Racing, maar dat lukte hem dus niet. Hij stelt dat Red Bull dit weekend simpelweg langzamer was dan de concurrenten van Ferrari.

Perez moest de race vanaf de zesde plaats starten nadat hij een dag eerder een gridstraf van drie plaatsen had ontvangen. De Mexicaan wilde echter niet opgeven en in de eerste rondjes ging hij de duels aan. Perez kampte volgens zijn teambaas Christian Horner echter met vloerschade, waardoor hij niet echt een vuist kon maken. De vijfde plaats was het uiteindelijke resultaat, en daar was Perez niet blij mee.

Redelijk teleurgesteld meldde hij zich na afloop voor de camera's van de internationale media. In gesprek met Sky Sports legde hij uit wat er volgens hem niet aan de haak was: "Als team hadden we dit weekend simpelweg de pace niet. We hadden het op vrijdag al lastig en we kregen het managen van de banden gewoon niet onder controle. We moeten dit begrijpen en we moeten dit gaan verbeteren. We zagen eerder al in Vegas dat Ferrari sneller is op dit soort banen. Wij konden ons ook niet bezighouden met de voorbanden." Perez wordt gevraagd of Ferrari ook had gewonnen als Verstappen niet was uitgevallen: "Zeker, dat was het geval geweest."