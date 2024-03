Vasseur jubelt: "Dit is zeker een stap voorwaarts"

Het team van Ferrari verlaat Melbourne als de grote winnaar. Carlos Sainz schreef de race op een prachtige wijze op zijn naam en Charles Leclerc kwam als tweede over de streep. Het mooie resultaat zorgde voor veel vreugde bij teambaas Frédéric Vasseur.

Sainz startte goed aan de race, maar hij kon niet voorkomen dat Max Verstappen de eerste bocht indook als de raceleider. Verstappen kampte echter met remproblemen waardoor Sainz hem makkelijk kon passeren. Nadat Verstappen was uitgevallen, kon Sainz makkelijk zijn voorsprong uitbouwen. Charles Leclerc viel hem niet aan en samen bezorgden ze Ferrari een prachtige 1-2. Dit resulteerde in dolle vreugde in de pitbox van de Scuderia.

Ferrari-teambaas Frédéric Vasseur verkeerde vlak na afloop van de race in een jubelstemming. De Fransman was enorm trots op het resultaat en hij deelde zijn vreugde daarna voor de camera van de Britten van Sky Sports: "Dit is een geweldig gevoel voor het team en voor Carlos. Het 1-2tje is fijn, de race was misschien een beetje vreemd, maar ik denk dat we er al sinds het begin van het weekend goed voor stonden. We kwamen net te kort in de kwalificatie, maar de racepace was heel goed, dus dit is zeker een mooie stap voorwaarts voor ons."