Horner teleurgesteld: "Checo had vloerschade"

Het team van Red Bull Racing kende een onverwachts slechte Australische Grand Prix. Max Verstappen viel al vroeg uit met remproblemen en Sergio Perez werd slechts vijfde. Volgens teambaas Christian Horner kampte Perez met een probleem aan zijn vloer en dat zorgde voor de mindere pace.

Voorafgaand de Australische Grand Prix in Melbourne verwachtte iedereen veel van de Red Bulls. In de kwalificatie zagen ze er weer sterk uit en Ferrari leek toch net iets langzamer te zijn. Na een paar rondjes parkeerde Verstappen zijn RB20 echter in de pitlane terwijl de vlammen uit zijn achterrem sloegen. Perez probeerde daarna naar voren te komen, maar dat lukte niet waardoor hij vijfde werd.

Red Bull-teambaas Christian Horner had vanzelfsprekend om meer gehoopt. Na afloop van de race kon hij echter niet meer doen dan zich bij dit resultaat neerleggen. Bij Viaplay legt Horner de problemen uit: "We waren teleurgesteld door het probleem van Max. Het was alsof hij rondreed met de handrem erop. Voor de rest hadden we een probleem met de vloer van Checo, hij had wat schade opgelopen en hij verloor daardoor veel downforce aan één kant. Daarna hadden we het moeilijk met de banden, en dat is zeldzaam voor ons. Er is veel wat we moeten begrijpen, en het is teleurstellend dat we hier vertrekken met een vijfde plaats."