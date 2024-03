Verstappen baalt: "Alsof ik rondreed met de handrem erop"

Max Verstappen kende vandaag een teleurstellende Australische Grand Prix. De Nederlander startte de race op pole position, maar in de openingsfase moest hij opgeven met een brandende rem. Verstappen baalde en hij stelt dat het voelde alsof hij rondreed met de handrem op de auto.

Verstappen was de grote favoriet voor de zege op het circuit van Albert Park in Australië. De Nederlander kwam goed weg bij de start en Carlos Sainz kon hem in eerste instantie niet aanvallen. Dat was een paar rondjes later wel anders toen Verstappen een beetje wijd ging en hij de leiding verloor aan de Spanjaard. Daarna kwamen de problemen van Verstappen aan het licht en toen was het einde verhaal.

Veel eerder dan gehoopt kon Verstappen onder de douche stappen. Teleurgesteld meldde hij zich daarna voor de camera's van de media. Terwijl zijn concullega's verder raceten, sprak Verstappen met Sky Sports: "We zien op de data dat toen de lichten uitgingen, de achterrem bleef haken. Dat zorgde voor de schade en dat werd steeds erger, het voelde alsof ik rondreed met de handrem erop. Daarom voelde de auto raar aan in een aantal bochten, tijdens de rondjes naar de grid voelde de auto nog heel goed aan. Ik was blij met wat we deden, maar als de rem blijft haken helpt dat niet."