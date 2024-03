Leclerc blij voor Ferrari: "Geweldig om te zien"

Charles Leclerc maakte vandaag het feestje compleet voor het team van Ferrari. Hij maakte geen fout en hij kwam als tweede over de streep achter zijn teamgenoot Carlos Sainz. Leclerc was na afloop redelijk tevreden met zijn resultaat en hij was vooral blij voor Sainz.

Na het uitvallen van Max Verstappen zag men bij Ferrari dat er kansen waren voor iets moois. Leclerc sloot aan achter Sainz, maar het werd al snel duidelijk dat de twee coureurs elkaar niet mochten aanvallen. Sainz sloeg echter al snel een gat waardoor Leclerc in zijn spiegels moest kijken. Lando Norris kwam steeds dichterbij en dat was natuurlijk niet helemaal de bedoeling. Uiteindelijk kwam het niet tot een gevecht, ook omdat George Russell crashte in de slotronde.

Leclerc sprong na afloop in de armen van zijn blije teamgenoten. Hij ging mee op de winnaarsfoto en daarna pakte hij de microfoon om te praten met interviewer van dienst Günther Steiner: "Het voelt goed, vooral voor het team natuurlijk. Het is geweldig om te zien dat we tot dit in staat zijn. Carlos had een geweldig weekend, terwijl hij pas net terug is van zijn operatie. Hij heeft geweldig gereden. Ik had het tijdens de tweede stint lastig met de eerste set harde banden. Ik kon de banden niet goed managen, maar de laatste stint was beter. Eerste en tweede was het beste wat we konden doen."