Leclerc miste vertrouwen: "Baal ik van"

Het team van Ferrari leek in de kwalificatie echt de strijd aan te kunnen gaan met de Red Bulls. Carlos Sainz liet Max Verstappen werken voor zijn geld, maar de prestaties van Charles Leclerc vielen tegen. De Monegask noteerde slechts de vijfde tijd en daar was hij niet tevreden mee.

Leclerc gold stiekem als de favoriet voor de pole position. De Monegask staat bekend om zijn goede prestaties in de kwalificaties en men verwachtte dat hier ook van hem. Na een sterke derde vrije training hield iedereen zijn sectortijden in de gaten, maar in zijn laatste run kreeg hij niets voor elkaar. Leclerc brak het rondje zelfs af en hij keerde teleurgesteld terug in het parc fermé.

Na afloop zocht hij naar antwoorden. Leclerc was niet tevreden met zijn resultaat en daar was hij ook heel erg eerlijk over in gesprek met Sky Sports: "Om een of andere manier had ik vandaag niet het juiste gevoel. Er was al iets in VT3, maar ik zei tegen mijzelf dat ik vast wel weer vertrouwen kon vinden in de kwalificatie. Dat werkt vaak, maar vandaag niet. De voorkant was niet zo sterk als ik wilde en in de laatste run koos ik voor een agressieve afstelling van de voorvleugel. Dat ging helemaal de andere kant op. Dus daar baal ik een beetje van, maar het is wat het is."