Horner haalt opgelucht adem: "Dacht dat Ferrari sneller was"

Het team van Red Bull Racing kende tot nu toe een lastig weekend in Australië. Ze moesten de strijd aangaan met de Ferrari's en het leek erop dat ze nu echt zouden worden verslagen. Toch ging de pole position weer naar Max Verstappen en daar was teambaas Christian Horner heel erg blij mee.

In de drie vrije trainingen waren de verschillen tussen de Red Bulls en de Ferrari's zeer klein. Het leek er zelfs op dat de bolides van de Italiaanse renstal de overhand zouden hebben. Ook in de kwalificatie gingen de twee teams bijna gelijk op. Uiteindelijk draaide het uit op een secondespel tussen Verstappen en Carlos Sainz. De Nederlander kwam als winnaar uit de bus en daarmee voltooide hij zijn hattrick aan poles in 2024.

Red Bull-teambaas Christian Horner haalde na afloop opgelucht adem. De Brit had niet zien aankomen dat zijn team sneller zou zijn in de kwalificatie. In gesprek met Viaplay is Horner daar heel erg eerlijk over: "Ik dacht eerst echt dat Ferrari de overhand had. Dit was de eerste keer dat we de derde sector perfect wisten te rijden. Vrijdag en tijdens eerder in de kwalificatie gaven we een tiende weg in die sector. Maar Max reed vandaag twee geweldige rondjes en ze waren allebei goed genoeg voor de pole position."