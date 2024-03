Hamilton baalt: "Het is gewoon wat het is"

Lewis Hamilton was de grote verliezer in de Australische kwalificatie. Na een prima derde vrije training leek hij zich te kunnen opmaken voor een goede kwalificatie, maar niets bleek minder waar te zijn. Hij noteerde elfde tijd en na afloop was hij vooral terneergeslagen.

Hamilton worstelt het hele jaar al met zijn nieuwe Mercedes-bolide. Het team heeft het concept volledig omgegooid, maar van die actie is nog geen enkel effect zichtbaar. Hamilton heeft het zwaar en dat werd vandaag weer pijnlijk duidelijk. Hij kon in de derde vrije training nog strijden met de Red Bulls en de Ferrari's, maar nu speelde hij slechts een bijrol. De elfde plaats was dan ook vrij pijnlijk.

Vreemd

Hamilton had het graag beter gedaan, maar na afloop was hij vooral realistisch. De zevenvoudig wereldkampioen legde zijn gevoel uit aan zijn landgenoten van Sky Sports: "De auto voelde goed aan in de derde training. Het was raar, want we konden vechten met de andere jongens, maar we wisten niet waardoor dat kwam. In de kwalificatie zag je weer de inconsistentie van deze auto, het speelt echt met je hoofd. George heeft het goed gedaan vandaag. Het is gewoon wat het is. Ik moet het morgen gewoon beter gaan doen."

Wind

Hamilton zoekt naar de oorzaak van de problemen. De Brit merkt dat er grote verschillen zijn in de sessies en daarbij ziet hij overeenkomsten: "Ik denk dat onze auto zich op een moeilijk punt bevindt. In de middag gaat het hier harder waaien, en dan is het als in VT2. In de eerste training ging het beter en als het dan gaat waaien, wordt de auto instabieler. Vanochtend was het kalm qua wind en toen het echt ging waaien, werd onze wagen minder stabiel."