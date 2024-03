Tevreden Perez houdt rekening met zware race

Sergio Perez maakte vandaag de dag compleet voor het team van Red Bull Racing. De Mexicaan kon zijn teamgenoot Max Verstappen niet bijhouden, maar hij pakte wel de derde tijd. Hij heeft nog een onderzoek aan zijn broek hangen, maar hij is wel redelijk tevreden.

Perez gold als een outsider voor de pole position op het circuit van Albert Park. De Mexicaan moest de strijd aangaan met zijn Red Bull-teamgenoot Max Verstappen en de Ferrari's. Al in het eerste gedeelte van de kwalificatie kreeg Perez het moeilijk, want hij belandde in een impeding-incident met Nico Hülkenberg. Beide mannen mogen zich later vandaag gaan melden bij de stewards om dit te bespreken.

Perez was na afloop redelijk tevreden met zijn resultaat. De Mexicaan legde zijn gevoelens uit tegenover interviewer van dienst Alex Brundle: "Er zat een beetje meer in. Mijn eerste sector was niet geweldig, vooral in de eerste bocht. In mijn laatste rondje wist ik niet alles bij elkaar te krijgen en dat kost je gelijk een tiende. Maar ik ben wel blij, al helemaal als je kijkt naar de rest van het weekend. Ik weet dat we morgen moeten gaan vechten met de Ferrari's en de rest van het veld. De bandendegradatie is hoog, dus de startpositie is niet zo heel relevant."