Sainz volledig gesloopt: "Waren een paar zware weken"

Carlos Sainz kende vandaag een geweldige kwalificatie op het circuit van Albert Park in Melbourne. De Spanjaard pakte de tweede plaats, terwijl hij nog steeds kampt met de naweeën van zijn operatie aan een blindedarmontsteking. Hij was daar zeer tevreden mee.

Iets meer dan twee weken geleden lag Carlos Sainz nog op de operatietafel in Saoedi-Arabië. De Spanjaard werd geopereerd aan een blindedarmontsteking. Het werd een race tegen de klok, want het allerbelangrijkste was dat hij weer zou herstellen van zijn operatie. Hij bracht veel dagen door in zijn bed en hij had amper getraind. Toch nam hij plaats in zijn auto voor de kwalificatie en dat ging dus zeer goed.

Zware weken

Sainz stapte na afloop gesloopt uit. Het was duidelijk dat hij nog steeds pijn had. De Spanjaard was blij met zijn tweede plaats en hij sprak zich uit bij interviewer van dienst Alex Brundle: "Het waren een paar zware weken. Ik heb veel tijd doorgebracht in bed en ik vroeg mij af of ik hier wel kon staan vandaag. Ik kan haast niet geloven dat ik hier ben en de auto op de eerste rij heb weten te zetten, vooral als je kijkt naar hoe zwaar het was. Maar ik ben heel blij hier te zijn en ik ben blij dat ik de Red Bulls kan uitdagen."

Oncomfortabel

Sainz is dan ook nog niet volledig fit. De Spanjaard voelt zich niet honderd procent, maar hij wil toch door blijven pushen. Hij is daar heel erg eerlijk over: "Ik ga niet liggen, ik voel mij niet super comfortabel, maar het kan. Zolang ik het maar kan volhouden zonder pijn, ik voel mij wel een beetje raar en het is oncomfortabel, maar ik heb geen pijn. Daardoor kan ik dus voluit pushen."