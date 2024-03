Wolff ziet komst Verstappen nog steeds zitten

In de afgelopen week ging het weer veelvuldig over een mogelijke overstap van Max Verstappen naar het team van Mercedes. Verstappen zelf stelde dat hij de intentie heeft om zijn contract bij Red Bull Racing uit te dienen, maar Toto Wolff wil hem de tijd geven om na te denken.

De onrust binnen het team van Red Bull zorgde voor de geruchten over een mogelijke exit van Verstappen. De regerend wereldkampioen wilde niet te veel zeggen over deze verhalen. In Melbourne liet hij al weten dat hij zijn Red Bull-contract wil uitdienen. Hij staat nog tot en met 2028 onder contract bij de Oostenrijkse renstal en de rust lijkt net weer een beetje te zijn teruggekeerd.

Omgeving

Mercedes-teambaas Toto Wolff lijkt een beetje hoop te houden. Hij heeft voor volgend jaar nog een stoeltje vrij, maar als Sky Sports hem vraagt of Verstappen volgend jaar voor Mercedes rijdt, blijft hij mysterieus: "Als ik dat toch eens zou weten! Uiteindelijk zit Max op dit moment in de snelste auto en dat is iets waar een coureur altijd naar zou kijken. Hij is op een geweldig punt beland in zijn loopbaan en de keuze is aan hem. Wil hij van omgeving veranderen? Zo ja, waar wil hij dan heen?"

Nadenken

Wolff denkt dat er wel mogelijkheden zijn om Verstappen te verleiden om naar Mercedes te komen. De Oostenrijkse teambaas wordt gevraagd of hij Verstappen bijvoorbeeld een langdurig contract kan geven: "Misschien dat het feit dat er nu wat plooien zijn ontstaan in dat team een aanleiding kan zijn om over een andere optie na te denken. Ik denk dat wij hem daarbij de tijd moeten geven, zonder dat we hem daarin gaan pushen."