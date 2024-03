Sainz voelt zich weer wat fitter: "Zware dagen gehad"

Carlos Sainz heeft een aantal zware dagen achter de rug. De Spanjaard moest twee weken geleden in Saoedi-Arabië worden geopereerd aan een blindedarmontsteking. Hij voelt zich nu flink beter en hij kijkt dan ook met een goed gevoel terug op de vrijdag in Melbourne.

Sainz liet voorafgaand het weekend eerlijk weten dat hij zou aangeven als het niet meer ging. Precies twee weken geleden lag hij op de operatietafel in een Saoedisch ziekenhuis en daarna moest hij zo snel mogelijk gaan herstellen. Hij heeft geen meters kunnen maken op de simulator en hij heeft ook amper getraind. Als het niet zou gaan, zou hij zijn cockpit weer afstaan. Maar vooralsnog ging het naar wens.

Sainz sloot de dag af met een derde plaats in de tweede vrije training. Eerder op de dag noteerde hij de achtste tijd in de eerste training. In een persbericht van Ferrari legt Sainz uit hoe hij zich nu voelt: "Ik heb een paar zware dagen gehad in aanloop naar vandaag en ik ben eerlijk gezegd heel erg blij dat ik beide sessies redelijk comfortabel heb doorstaan. Ik wil stap voor stap verder doorgaan en ik wil zo goed mogelijk in vorm zijn in de kwalificatie en de race. Ik vertrouw er op dat ik morgen beter ben, de auto lijkt zich op een goede plek te bevinden. We willen het lichaam en de auto zo goed mogelijk in vorm krijgen."