Hamilton zwaar teleurgesteld na rampzalige vrijdag

Lewis Hamilton kende een tegenvallende dag in Melbourne. In de eerste vrije training kon hij het tempo nog een beetje bijhouden, maar in de tweede training eindigde hij slechts als achttiende. De teleurstelling was groot en Hamilton spreekt van één van de slechtste sessies van de afgelopen jaren.

Hamilton ging op jacht naar sportieve revanche. Na tegenvallende races in Bahrein en Saoedi-Arabië, wil het team van Mercedes nu echt laten zien wat ze in huis hebben. In de tweede training werd er geëxperimenteerd met de set-up van Hamilton, maar dat bleek een enorme mispeer te zijn. Hamilton worstelde zich door de training heen en de achttiende tijd was zeker niet waarop men had gehoopt.

Na afloop zocht Hamilton naar woorden om zijn dag mee te omschrijven. Hij was in ieder geval niet tevreden en dat legde hij dan ook uit aan de internationale media: "Ik voel me nu niet goed. We hadden één van de slechtste sessies die ik in een lange periode heb gehad. In de eerste vrije training voelde het nog redelijk goed aan. De auto voelde toen zelfs beter dan ooit dit jaar, maar toen werd het slechter en slechter. We hebben een aantal grote veranderingen doorgevoerd voor de tweede vrije training en dat was zwaar."