Wolff zwaar teleurgesteld na 'dramatische' set-up aanpassing

Het team van Mercedes kende geen goede vrijdag in Melbourne. De Duitse renstal experimenteerde met de set-ups, maar dat pakte niet uit op de gewenste manier. Teambaas Toto Wolff baalt daar enorm van en hij zoekt naar een verklaring van de mindere dag.

Mercedes had al aangekondigd dat ze zouden gaan experimenteren in Melbourne. Ze voegden de daad bij het woord, maar het experiment leverde niet het gewenste resultaat op. In de tweede vrije training werd dat pijnlijk duidelijk, want Lewis Hamilton kwam niet verder dan de achttiende tijd. Hij was alleen sneller dan Kevin Magnussen, want Alexander Albon nam niet deel aan deze sessie.

Dramatisch

Bij teambaas Toto Wolff heerste er de nodige ontevredenheid. De Oostenrijker baalt van de resultaten van Hamilton en bij Sky Sports legt hij zijn gevoel uit: "We konden experimenteren, maar we hebben nog geen performance kunnen vrijspelen. In de tweede sessie hebben we een dramatische wijziging doorgevoerd aan de set-up van Lewis, maar dat heeft een verschrikkelijk dramatisch averechts effect gehad. Maar goed, daar zijn deze sessies voor."

Russell

Het was echter niet alleen maar kommer en kwel bij Mercedes. George Russell wist namelijk een goede zesde tijd te noteren. Daar was Wolff wel iets blijer mee, maar de teambaas blijft er op hameren dat er snel iets moet gaan gebeuren om beter voor de dag te komen: "We hadden wel een betere dag met Russell, maar we komen gewoon nog steeds performance te kort. Over een enkele ronde zijn we iets beter, maar het was geen goede dag."