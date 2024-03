Verstappen kan 'gestoord' record gaan evenaren

Max Verstappen kan dit weekend in Melbourne één van zijn eigen grote records gaan evenaren. De Nederlandse Red Bull Racing-coureur kan zijn tiende race op rij gaan winnen, iets wat hem vorig jaar ook is gelukt. Hij geeft zelf toe dat dit een gestoorde prestatie is.

Verstappen is momenteel oppermachtig in de Formule 1. In 2023 wist hij slechts drie races niet te winnen en dit jaar heeft hij de eerste twee races met overmacht gewonnen. Afgelopen jaar was hij oppermachtig in de Formule 1 en wist hij veel grote records te verbreken. Zijn zegereeks in 2023 was recordbrekend, want het was nog nooit iemand gelukt om tien races op rij te winnen. Dit weekend kan hij dat getal dus evenaren.

In Melbourne geeft hij toe dat hij een iets bijzonders aan het doen is. Verstappen kan er wel een beetje om lachen als hij met de mogelijke evenaring van het record wordt geconfronteerd door de internationale media: "Natuurlijk, het is best wel gestoord. Maar ik denk niet te veel na over dit soort dingen. Ik benader elk weekend alsof het een afzonderlijke prestatie is. Het is geweldige dat we de kans om krijgen om te proberen er weer tien op rij te winnen, maar wat voor mij belangrijker is, is dat we altijd punten scoren en het kampioenschap winnen. Daar ga je elk jaar weer voor."