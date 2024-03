"Hamilton schrikt van grote achterstand op Verstappen".

Lewis Hamilton is niet op de gewenste manier aan het nieuwe seizoen begonnen. De Britse zevenvoudig wereldkampioen wilde stappen gaan zetten en gaan jagen op zeges, maar vooralsnog is dat niet gelukt. Hamilton schrikt als hij kijkt naar zijn achterstand op Max Verstappen.

Er zijn pas twee races verreden, maar niemand houdt serieus rekening met een nieuwe wereldtitel van Lewis Hamilton. De Brit worstelde met zijn Mercedes-bolide in Bahrein en Saoedi-Arabië, hij hoopt dit weekend in Australië wel goed te kunnen gaan presteren. Max Verstappen geldt als de grote favoriet voor de zege op het circuit van Albert Park in Melbourne, maar Hamilton wil nog niet opgeven.

Hamilton schrikt zich een hoedje als hij kijkt naar het huidige verschil met zijn voormalige titelrivaal Max Verstappen. Bij Sky Sports sprak hij zich uit: "Max staat nu op vijftig punten en wij staan na twee races op acht punten. Je moet onthouden dat het nog een lang seizoen is, maar als je er logisch over nadenkt, dan wordt het heel lastig om ze bij te halen. Ze kunnen hun auto gewoon op de baan zetten en dan performt hij. Wij moeten echt grinden om de performance te vinden die we willen. Het is nog steeds ons doel en onze droom om later dit jaar te winnen om of op het podium te staan. Dat zou geweldig zijn."