Leclerc denkt niet dat Red Bull te verslaan is in Melbourne

Het team van Ferrari is op een aardige manier aan het nieuwe seizoen begonnen. De Italiaanse renstal kon Red Bull Racing een beetje uitdagen en in de kwalificaties lijkt het gat kleiner te zijn geworden. Toch denkt Charles Leclerc dat niet mogelijk is om te winnen in Melbourne.

Leclerc eindigde twee weken geleden op het podium in Saoedi-Arabië. De Monegask kwam als derde over de streep achter de Red Bulls van Max Verstappen en Sergio Perez. Verstappen was oppermachtig en hij kan dit weekend in Melbourne zijn tiende race op rij gaan winnen. De Nederlander is de grote titelfavoriet en men verwacht dan ook een zege van hem op het circuit van Albert Park.

Optimisme

Leclerc denkt niet dat het mogelijk is om Verstappen te verslaan in Australië. Als de internationale media hem vraagt naar zijn kansen, is hij duidelijk: "We bevinden ons in een betere situatie vergeleken met vorig jaar, dat is in ieder geval zeker. Maar we hebben het nog steeds over een gat van misschien vier tienden per ronde in de races. Dat is nog steeds best groot. Ik ben optimistischer, als ik niet naar het gat kijk, maar wel naar de algehele situatie rondom ons team."

Kloof

Leclerc denkt dan ook dat het later in het seizoen wel mogelijk is om echt de aanval te openen op de Red Bulls. In Australië verwacht hij er nog niet zoveel van: "De ontwikkelingen geven mij het vertrouwen dat we Red Bull op een gegeven moment tijdens het seizoen onder druk kunnen zetten. Maar op dit moment is er nog steeds een te grote kloof om in de komende races een normale overwinning te kunnen pakken."