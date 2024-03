Hamilton duidelijk: "Heb Ben Sulayem nooit gesteund"

Lewis Hamilton heeft zijn steun uitgesproken voor Susie Wolff in haar juridische strijd met de FIA. Het F1 Academy-kopstuk heeft een klacht ingediend bij een Franse rechtbank tegen de autosportfederatie. Hamilton stelt dat hij nooit achter FIA-president Mohammed Ben Sulayem heeft gestaan.

Susie Wolff en haar man Mercedes-teambaas Toto Wolff reageerden eind vorig jaar woedend toen de FIA een kort onderzoek naar hen opende. De autosportfederatie onderzocht of er mogelijk sprake was van belangenverstrengeling nadat een tijdschrift meldde dat Toto Wolff mogelijk vertrouwelijke informatie had ontvangen van zijn vrouw. Alle teams spraken hun steun uit voor de Wolffs en de FIA trok na een paar dagen hun onderzoek in.

Toto Wolff, Susie Wolff en Mercedes lieten daarna weten dat ze juridische stappen overwogen. Susie Wolff liet gisteravond in een kort statement weten dat ze nu daad bij het woord heeft gevoegd. In Melbourne liet Mercedes-coureur Lewis Hamilton weten dat hij vierkant achter haar staat. Hij werd daar ook gevraagd of hij nog steeds achter Mohammed Ben Sulayem als FIA-president staat. Volgens ESPN was Hamilton hier nogal duidelijk over: "Hij heeft mijn steun nooit gehad." De FIA sprak Ben Sulayem gisteren wel vrij van mogelijke inmenging. Hij heeft nog niet gereageerd op de zaak van Susie Wolff.