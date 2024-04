FIA-kopstukken steunen Ben Sulayem in open brief

Begin vorige maand ontstond er ophef nadat duidelijk werd dat de FIA een onderzoek had geopend naar FIA-president Mohammed Ben Sulayem. Hij werd uiteindelijk vrijgesproken, maar er was wel veel kritiek vanwege het feit dat de FIA weinig openheid gaf in de zaak. Ben Sulayem krijgt nu steun van een aantal vooraanstaande FIA-leden.

In een open brief op de site van de FIA spreken de Member Clubs en de autosportfederaties uit voornamelijk Zuid-Amerika hun steun uit aan Ben Sulayem. Ze laten weten dat ze volledig achter de FIA-president staan en dat hij is vrijgesproken van het mogelijk beïnvloeden van de uitslag van de Saoedische Grand Prix in 2023 en het mogelijk laten afkeuren van het circuit van Las Vegas. Tevens wijzen ze naar het feit dat de ethische commissie stelde dat Ben Sulayem volledig had meegewerkt aan het onderzoek.

Volgens de leden uit Zuid-Amerika zijn de beschuldigingen de wereld in geslingerd door media met het doel om vraagtekens te plaatsen bij het leiderschap van Ben Sulayem. Ze vinden dat de selectie van de president van de FIA niet mag worden beïnvloed door mensen van buiten de organisatie. De ondertekenaars van de brief raden de FIA aan om juridische stappen te zetten tegen de mensen die zonder reden de FIA aanvallen. De brief is ondertekende door onder meer Fabiana Ecclestone, de vrouw van Bernie Ecclestone en de vicepresident van de FIA in Zuid-Amerika.