FIA spreekt Ben Sulayem vrij van beschuldigingen

Autosportfederatie FIA heeft vanavond laten weten dat ze een beslissing hebben genomen in de zaak rondom president Mohammed Ben Sulayem. Er liep een onderzoek naar vanwege het mogelijk overtreden van bepaalde regels. De FIA heeft echter besloten hem vrij te spreken omdat er volgens hen geen bewijs is voor mogelijke inmenging.

De BBC meldde begin deze maand dat Ben Sulayem in 2023 zou hebben geprobeerd om de straf van Fernando Alonso in Saoedi-Arabië te laten terugdraaien. Daarnaast zou hij ook hebben geprobeerd om de baan van Las Vegas te laten afkeuren. Ben Sulayem gaf eerder vandaag in een interview met GP Racing aan dat dit inderdaad mogelijk was, maar dat hij besloot om de baan toch goed te keuren.

De FIA maakte vandaag bekend dat de Compliance Officer de zaak heeft onderzocht en dat er geen bewijs is gevonden van ongepaste handelingen. In een verklaring laat de FIA weten dat de ethische commissie de zaak heeft bekeken en dat de beschuldigingen ongefundeerd waren. Volgens de verklaring werd er bewijs geleverd dat alle twijfel weg nam. Daarnaast wordt er waardering uitgesproken voor het feit dat Ben Sulayem volledige medewerking aan het onderzoek liet zien.

The statement says: "Allegations against the FIA President were unsubstantiated and strong evidence beyond any reasonable doubt was presented to support the determination of the FIA Ethics Committee."