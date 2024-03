"Verstappen heeft de intentie om bij Red Bull te blijven".

De onrust binnen het team van Red Bull Racing zorgde er in de afgelopen dagen voor dat Max Verstappen in verband werd gebracht met een transfer. In Melbourne stelt Verstappen echter dat het zijn intentie is om gewoon zijn contract bij Red Bull uit te dienen.

Red Bull Racing is al ruim een maand het onderwerp van gesprek in de Formule 1-wereld. Het gaat vooral om de onrustige situatie rondom teambaas Christian Horner. In de naweeën van die zaak, ontstonden er veel geruchten en roddels. Max Verstappen werd zelfs in verband gebracht met een overstap naar concurrent Mercedes. Toto Wolff stelde zelfs dat hij geen nee zou zeggen tegen de komst van Verstappen.

Performance

In Melbourne zorgt Verstappen nu voor iets meer duidelijkheid. Hij heeft een contract bij Red Bull tot en met 2028 en aan de internationale media laat hij weten dat hij nergens heen gaat: "Zoals ik eerder al heb gezegd ben ik blij met het team en het is natuurlijk belangrijk dat we de belangrijkste mensen binnenboord houden voor een langere periode. Daar zit natuurlijk ook de performance en onder de streep draait het daar om in deze business. Als ik niet zou presteren, zou ik hier niet zitten."

Intentie

Verstappen heeft dan ook niet het plan om een overstap te maken naar een ander team. Hij stelt dat hij Red Bull voorlopig trouw wil blijven: "De deal is er en het is mijn intentie om tot het einde bij Red Bull te blijven. Dat zou natuurlijk echt een geweldig verhaal zijn, als ik tot en met het einde voor één team blijf rijden en deel zou uitmaken van één familie en één team. Wie die belangrijke spelers zijn? Heel veel mensen, maar die ga ik natuurlijk niet allemaal opnoemen."