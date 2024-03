Optimistische Marko hoopt op nieuwe zege in Melbourne

Het team van Red Bull Racing is op een zeer sterke wijze aan het nieuwe seizoen begonnen. De Oostenrijkse renstal won met Max Verstappen in Bahrein en Saoedi-Arabië. Helmut Marko is positief gestemd over de aanstaande race in Melbourne en hij hoopt op een nieuwe zege.

Red Bull gold voorafgaand het seizoen al als de grote titelfavoriet. Na een extreem succesvol 2023, is Red Bull nog steeds dominant in de Formule 1. In Bahrein en Saoedi-Arabië was Verstappen weer oppermachtig en liet hij geen steek vallen. Hij won beide races met een flinke voorsprong en dat geeft de burger moed. In Australië geldt het team dan ook als de favoriet voor de zege, ze hebben in ieder geval veel zelfvertrouwen.

Teamadviseur Helmut Marko heeft veel zin in de race op het circuit van Albert Park in Melbourne. De Oostenrijker wil de zegereeks graag voortzetten en tegenover zijn landgenoten van OE24 deelt hij zijn verwachtingen voor dit weekend: "Hopelijk boeken we hier weer een zege. Tot nu toe hebben we twee races gehad op twee totaal verschillende circuits, en op beide banen was onze auto zeer succesvol. Wij reizen dus ook met heel veel optimisme af naar Australië voor deze race."