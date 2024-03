Perez verwacht spannende strijd in Melbourne

Na twee tweede plaatsen aast Sergio Perez op zijn eerste zege van het jaar. De Mexicaan is goed aan het seizoen begonnen en die lijn wil hij vasthouden. Hij stelt voorafgaan de Australische Grand Prix dat de auto competitief aanvoelt, maar dat het circuit van Albert Park een andere uitdaging vormt.

Na zijn goede races in Bahrein en Saoedi-Arabië, moet Perez ook in Australië gaan performen. De Mexicaan is nog niet zo snel als zijn Red Bull Racing-teamgenoot Max Verstappen, maar er kan nog heel veel gaan gebeuren. Nu wil hij gaan schitteren en hij heeft sinds de race in Jeddah hard met het team gewerkt om verbeterpunten aan te pakken. Zijn eerste voorgevoel is dan ook nog goed.

Perez heeft in Milton Keynes met de engineers gewerkt om de RB20 nog meer te verbeteren. Hij wil zichzelf in zijn preview voor de Australische Grand Prix nog niet uitroepen tot favoriet: "De auto voelde tot nu toe competitief aan, maar Albert Park is een totaal andere beproeving voor de RB20 en het wordt interessant om te zien hoe we ervoor staan. Ik denk dat het veld erg competitief zal zijn dit weekend, dus het is belangrijk dat we het goed doen in de kwalificatie zodat we op zondag een goede uitgangspositie hebben. Vorig jaar was de race hier een beetje gek, dus ik hoop op een normaler weekend!"