Ferrari verwacht Sainz terug in Melbourne

Het heeft er alle schijn van dat Carlos Sainz aankomend weekend in Melbourne gewoon weer terugkeert achter het stuur van zijn Ferrari-bolide. Hij lijkt weer fit te zijn en zijn werkgever Ferrari gaat er dan ook vanuit dat hij in Australië weer kan gaan deelnemen aan de sessies.

Sainz haakte halverwege het Saoedische raceweekend af met een blindedarmontsteking. Hij werd in Jeddah geopereerd en zijn wagen werd voor de rest van het weekend overgenomen door Oliver Bearman. Sainz meldde zich wel in de paddock op de zaterdag, maar hij had daar overduidelijk nog veel pijn. Ferrari wilde toen nog niets zeggen over wanneer Sainz weer zou terugkeren, maar inmiddels lijkt dat wel duidelijk te zijn.

Sainz is alweer aanwezig in Australië en hij fietste vandaag met een aantal Ferrari-werknemers over de baan van Albert Park in Melbourne. Bij het team van Ferrari hebben ze dan eigenlijk ook geen twijfel meer over zijn fitheid. Een woordvoerder van het team is daar duidelijk over in gesprek met De Telegraaf: "Carlos is sinds twee dagen hier in Melbourne en hij is oké. Wij verwachten dan ook dat hij dit weekend gewoon gaat rijden." Mocht Sainz toch niet fit zijn, dan is Oliver Bearman ook aanwezig in Melbourne.