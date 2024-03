Steiner schrikt van grote verschillen: "Er zijn twee kampioenschappen!"

Het team van Red Bull Racing is zeer sterk aan het nieuwe seizoen begonnen. De Oostenrijkse renstal heeft de eerste twee races gewonnen met Max Verstappen. Günther Steiner ziet dat er een duidelijk verschil is ontstaan in het veld, hij spreekt van twee kampioenschappen.

Red Bull heeft de touwtjes stevig in handen in de Formule 1. Ze kregen in de eerste kwalificaties een beetje tegenstand van Ferrari, maar verder kan niemand aan hen tippen. De teams van Mercedes, McLaren en Aston Martin willen de aanval gaan openen, maar vooralsnog kunnen ze de aanval nog niet gaan openen. De overige vijf teams strijden momenteel vooral om de kruimels.

Günther Steiner ziet dat er een opvallende situatie is ontstaan in de Formule 1. De voormalig teambaas van Haas is daar duidelijk in gesprek met het Australische ABC: "Ik had eerlijk gezegd verwacht dat de verschillen dit jaar kleiner zouden zijn, maar het tegenovergestelde is gebeurd. We hebben vijf teams aan de top en vijf teams in het achterveld. Het is bijna zo dat we twee kampioenschappen hebben! Ik denk wel dat Ferrari, als ze een goed ontwikkelingsproces hebben, de strijd aan kan gaan met Red Bull. Ik hoop dat we dat kunnen gaan zien in de tweede helft van het seizoen."