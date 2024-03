Steiner roept Red Bull op om rel te beëindigen

De onrust binnen het team van Red Bull Racing lijkt voorlopig nog wel aan te blijven. De zaak rondom teambaas Christian Horner is nog lang niet voorbij en er blijven veel geruchten naar buitenkomen. Günther Steiner adviseert Red Bull om snel een einde te maken aan het circus.

Red Bull beleeft op de baan een goede seizoenstart, maar naast de baan is het enorm onrustig. Teambaas Christian Horner werd beschuldigd van grensoverschrijdend gedrag, maar Red Bull sprak hem na een lang onderzoek vrij. Het lijkt er echter op dat de werkneemster die de klacht indiende in beroep is gegaan. In de naweeën van de rel kwamen er nog geruchten naar buiten over een mogelijke transfer van Verstappen naar het team van Mercedes.

De onrust blijft voor veel chaos en roddels zorgen. Bij Red Bull zoekt men naar rust, maar dat lijkt voorlopig nog niet aan de orde te zijn. Voormalig Haas-teambaas Günther Steiner vindt het een ingewikkelde zaak. In gesprek met het Australische ABC roept hij op tot rust: "In de hogere regionen van het bedrijf zullen er mensen zijn die gaan heroverwegen wat ze moeten gaan doen. Ik hoop in het belang van de Formule 1 dat ze dit snel tot een einde gaan brengen en dat we met zijn allen verder kunnen gaan."