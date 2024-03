'Marko en Verstappens voegden clausule zelf aan contract toe'

De onrust binnen het team van Red Bull Racing domineert al een maand het nieuws in de Formule 1. Eerder lekte uit dat Max Verstappen een speciale clausule in zijn contract heeft staan waardoor hij kan vertrekken als Helmut Marko weggaat. Het lijkt er nu steeds meer op dat Marko en de Verstappens dit zelf hebben toegevoegd.

Enkele weken geleden lekte uit dat Verstappen over een speciale clausule in zijn contract beschikt. Hierin zou staan dat als teamadviseur Helmut Marko vertrekt bij het team, Verstappen na het seizoen ook kan vertrekken. Bij Red Bull wilde niemand iets zeggen over deze clausule. Verstappen werd in de afgelopen weken veelvuldig in verband gebracht met een transfer naar Mercedes en die verhalen werden heviger toen Marko kortstondig stelde dat hij mogelijk zou worden geschorst door het team.

Eenzijdig

Het is geen geheim dat de Verstappens een goede band hebben met Marko. Eerder suggereerde Britse media al dat Marko deze clausule zelf aan het contract had toegevoegd. Ook Motorsport.com meldt nu dat dit het geval is. Volgens het medium zou de clausule recent aan het contract zijn toegevoegd. Deze clausule zou eenzijdig door de Verstappens en Marko in het contract zijn gezet zonder medeweten van teambaas Christian Horner.

Directeuren

Het is niet vreemd dat Marko dit op eigen houtje kan doen. De Oostenrijker is één van de twee directeuren van het team. Uit de gegevens van de Britse kamer van koophandel blijkt dat het bedrijf achter Red Bull Racing momenteel twee actieve directeuren heeft: Helmut Marko en Christian Horner. Hierdoor was het voor Marko makkelijk om de clausule toe te voegen, want hij kon namens het team handelen.