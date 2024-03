"FE-baas wil geen Verstappen-dominantie in zijn sport."

Max Verstappen heeft een foutloze start van het seizoen achter de rug. De Nederlander won de eerste twee races van het jaar en hij lijkt haast een klasse apart te zijn. In de Formule E zitten ze niet te wachten op dit soort situaties, de CEO stelt zelfs dat hij niet zo'n sport wil zijn.

Verstappens dominantie is al een tijdje aan de gang. Vorig jaar verbrak hij record na record en won hij slechts drie races niet. Dit jaar lijkt hij gewoon verder te gaan waar hij is gebleven. Zijn zeges in Bahrein en Saoedi-Arabië waren indrukwekkend, niemand kreeg de kans om echt met hem te vechten. Veel kenners durven dan ook met zekerheid te zeggen dat Verstappen ook dit jaar gewoon weer wereldkampioen wordt.

In de Formule E willen ze niets weten van de dominantie van Verstappen. Formule E-CEO Jeff Dodds is uitermate kritisch op de overheersing van Verstappen. Tegenover de internationale media spreekt Dodds zich uit: "Ik weet dat ik onlangs een weddenschap heb afgesloten, die hebben jullie misschien wel gezien, waarin ik het had over een garantie dat Max Verstappen gaat winnen. Veel mensen zeiden dat ik onredelijk was, maar nu heeft hij er al twee gewonnen. Het lijkt erop dat het nu de vraag is of hij ze alle 24 kan winnen. Wij willen die sport niet zijn."