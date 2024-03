Alonso hoopt op meer testtijd voor jonge coureurs

Begin deze maand was er iets opvallends aan de hand in Bahrein. Voor het eerst stonden er bij de seizoensopener geen debutanten op de grid. Fernando Alonso vindt daar iets van en hij stelt dat er simpelweg te weinig testmogelijkheden zijn voor de junioren.

In Saoedi-Arabië verscheen er redelijk onverwachts wel een debutant op de grid. Bij Ferrari moest Oliver Bearman invallen voor de zieke Carlos Sainz. Het debuut van Bearman was een uitzondering, want veel teams durven jonge coureurs geen kans te geven. Sommige jongelingen worden wel klaargestoomd door de teams, maar het is zeer moeilijk voor hen om echt meters te maken voor de talenten.

Aston Martin-coureur Fernando Alonso is hier niet blij mee. De ervaren Spanjaard vindt dat er meer testdagen bij moeten komen. In gesprek met de internationale media is hij duidelijk: "Er worden geen cadeautjes uitgedeeld en er is weinig tijd. Het zou goed zijn als er wat meer getest wordt. Een paar grote teams kunnen het zich veroorloven om met oude auto's te rijden en wellicht een testprogramma voor Formule 2-coureurs op te zetten. Ik las bijvoorbeeld dat Andrea Kimi Antonelli een programma gaat afwerken, maar dat is nog steeds geen goede voorbereiding en geen goede test."